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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2021 15:12



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 295.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 310.200.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 284.596.000 15.200.000 5,34090 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 295.000.000 15.200.000,000 5,15254

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nurol Holding A.Ş.

Ek Açıklamalar
Tahsisli sermaye artırımı başvurumuza ilişkin olarak SPK'nın 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan kararları uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak almış olduğu 22.02.2021 tarih ve 2021/3 sayılı karar çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya 23.02.2021 tarihinde başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911823


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