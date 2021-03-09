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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2021 11:32


ye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 295.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 310.200.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 284.596.000 15.200.000 5,34090 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 295.000.000 15.200.000,000 5,15254

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nurol Holding A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama SPK kararı çerçevesinde Nurol Holding tarafından yapılacak pay satışına ilişkin duyuru 02.03.2021 tarihinde yayınlanmış olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.02.2021

Ek Açıklamalar
03/03/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, Şirketin yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için 08.03.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol Holding-Duyuru ve Talep Formu.pdf
EK: 2 Ana Sozlesme Madde 7 Tadil Tasarisi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916469


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