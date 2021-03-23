***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 15:12
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 295.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 310.200.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 284.596.000 15.200.000 5,34090 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 295.000.000 15.200.000,000 5,15254
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nurol Holding A.Ş.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama SPK kararı çerçevesinde Nurol Holding tarafından yapılacak pay satışına ilişkin duyuru 02.03.2021 tarihinde yayınlanmış olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.02.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 22.03.2021
Ek Açıklamalar
09/03/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmuş ve SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22/03/2021 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 23/03/2021 tarih ve 10293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol Holding-Duyuru ve Talep Formu.pdf
EK: 2 Ana Sozlesme Madde 7 Tadil Tasarisi.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919942
BIST