***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 295.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 310.200.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 284.596.000 15.200.000 5,34090 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 295.000.000 15.200.000,000 5,15254Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nurol Holding A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarYukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? EvetSöz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama SPK kararı çerçevesinde Nurol Holding tarafından yapılacak pay satışına ilişkin duyuru 02.03.2021 tarihinde yayınlanmış olup, duyuru metni ekte yer almaktadır.Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.03.2021SPK Başvuru Tarihi 23.02.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 22.03.2021Ek Açıklamalar09/03/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmuş ve SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22/03/2021 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil 23/03/2021 tarih ve 10293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurol Holding-Duyuru ve Talep Formu.pdfEK: 2 Ana Sozlesme Madde 7 Tadil Tasarisi.pdfEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı SPK Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919942BIST