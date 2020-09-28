***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2020 14:22
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 145224760 TRY 49,23
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 27830000 TRY 9,43
DİĞER 31945240 TRY 10,83
NUROL HOLDİNG A.Ş. 90000000 TRY 30,51
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti
14:281.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:287,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1338
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:289,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1905
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:28465,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,93
|Açılış
|: 465,42
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|AYCES
|92,50
|10.396.003
|% -9,40
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,48
|85.676.898
|% -7,82
|
|SISE
|7,52
|1.982.372.301
|% 6,36
|
|GARAN
|7,05
|1.219.895.424
|% -1,67
|
|ASELS
|17,44
|692.893.547
|% 1,28
|
|CEMTS
|15,34
|376.879.884
|% 2,54
|
|THYAO
|10,48
|360.262.073
|% 0,19
|
|SISE
|7,52
|1.982.372.301
|% 6,36
|
|GARAN
|7,05
|1.219.895.424
|% -1,67
|
|ODAS
|2,69
|276.926.253
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|200.048.067
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,08
|82.023.027
|% 0,00
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7889
|7,7948
|% 1,78
|
|Euro
|9,0834
|9,0954
|% 2,11
|
|Sterlin
|10,0225
|10,0728
|% 2,98
|
|Frank
|8,3800
|8,4305
|% 2,03
|
|Riyal
|2,0714
|2,0818
|% 1,75
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,54
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,06
|
Seans Raporu
14:26
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-
14:42MARKA
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 083 adet işlem
-
14:41BJKAS
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 317 adet işlem
-
14:40GLRYH
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 700 adet işlem
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14:39XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 11, 485.00 milyon TL de
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14:39RTALB
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 47.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 045, 661 adet işlem