***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.03.2021 13:38
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 145224760 TRY 46,82
NUROL HOLDİNG A.Ş. 87440000 TRY 28,19
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 27830000 TRY 8,97
NUROL TEKNOLOJİ SANAYİ VE MADENCİLİK TİC. A.Ş. 17760000 TRY 5,73
DİĞER 31945240 TRY 10,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920143
BIST
17:561.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 29,38
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:567,9076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:569,4086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0528
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:56439,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,52
|Açılış
|: 439,42
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KONYA
|1.171,60
|68.382.608
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.355.438
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.144.928
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.694
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.248.861
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|477.955.936
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|BJKAS
|5,75
|269.511.122
|% -3,20
|
|VAKFN
|27,88
|23.473.720
|% -2,86
|
|EMKEL
|2,58
|9.661.895
|% -2,64
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|SASA
|47,34
|1.970.063.260
|% 8,48
|
|PETKM
|5,53
|989.001.175
|% 2,98
|
|FROTO
|208,00
|932.694.841
|% 2,42
|
|SISE
|7,32
|897.100.333
|% 3,54
|
|GARAN
|7,17
|6.895.529.002
|% -0,28
|
|TSKB
|1,45
|373.634.989
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|579.868.486
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|248.439.842
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,88
|387.717.756
|% 1,62
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8975
|7,9076
|% -0,41
|
|Euro
|9,3664
|9,4086
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,7839
|10,8379
|% -0,96
|
|Frank
|8,3890
|8,4395
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0962
|2,1067
|% -0,70
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de