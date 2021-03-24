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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2021 13:38



***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 145224760 TRY 46,82
NUROL HOLDİNG A.Ş. 87440000 TRY 28,19
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 27830000 TRY 8,97
NUROL TEKNOLOJİ SANAYİ VE MADENCİLİK TİC. A.Ş. 17760000 TRY 5,73
DİĞER 31945240 TRY 10,29




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920143


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.171,60 68.382.608 % 10,00  
PEKGY 2,20 60.355.438 % 10,00  
ISGSY 18,70 6.144.928 % 10,00  
PRZMA 5,39 6.751.694 % 10,00  
SAYAS 20,90 13.248.861 % 10,00  
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Dolar 7,8975 7,9076 % -0,41  
Euro 9,3664 9,4086 % -0,56  
Sterlin 10,7839 10,8379 % -0,96  
Frank 8,3890 8,4395 % -0,93  
Riyal 2,0962 2,1067 % -0,70  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 3,69  
Altın Gr. 440 440 -1,13  
Cumhuriyet 2.916 2.960 11,00  
Tam 2.905 2.980 16,38  
Yarım 1.404 1.442 7,92  
Çeyrek 704 721 3,97  
Gümüş.Ons 25,22 25,27 0,18  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,00  
B. Petrol 63,13 63,13 2,34  
Seans Raporu 17:56
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