***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.12.2021 09:24
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 142544760 TRY 45,95
NUROL HOLDİNG A.Ş. 87440000 TRY 28,19
NUROL TEKNOLOJİ SANAYİ VE MADENCİLİK TİC. A.Ş. 17760000 TRY 5,73
DİĞER 62455240 TRY 20,13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982562
BIST
18:052.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,27
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.036
En Düşük
2.034
18:0513,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0608
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
18:0515,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0491
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
18:05790,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 2,99
|Açılış
|: 790,24
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|EREGL
|26,40
|2.109.982.062
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|EREGL
|26,40
|2.109.982.062
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8395
|13,8480
|% 0,44
|
|Euro
|15,6325
|15,6449
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,2860
|18,3777
|% 0,61
|
|Frank
|14,9395
|15,0295
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6852
|3,7037
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,18
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,03
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,73
|9,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|-0,39
|