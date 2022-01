***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 111593252 TRY 35,98NUROL HOLDİNG A.Ş. 87440000 TRY 28,19NUROL TEKNOLOJİ SANAYİ VE MADENCİLİK TİC. A.Ş. 17760000 TRY 5,73DİĞER 93406748 TRY 30,1