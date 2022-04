***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY SENEDİ 15.12.1999 TURKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL HOLDİNG A.Ş. 112588000 TRY 33,57NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 86373252 TRY 25,76NUROL LLC 25220000 TRY 7,52NUROL TEKNOLOJİ SANAYİ VE MADENCİLİK TİC. A.Ş. 17760000 TRY 5,30DİĞER 93406748 TRY 27,85Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 10404000 TRY 3 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 324944000 TRY 97 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014871BIST