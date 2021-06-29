***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
29.06.2021 14:38
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
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Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana hissedarımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin bugün gerçekleşen Toptan Alış Satış İşlemine ilişkin açıklaması aşağıdadır.
"Hissedarı olduğumuz Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin sermayesinin %0,86''sına tekabül eden toplam 2.680.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş. Şirketi'ne satışı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 29 Haziran 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944782
BIST
17:251.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
17:258,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0467
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
17:2510,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0248
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
17:25492,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,37
|Açılış
|: 492,51
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:25
|NIBAS
|12,99
|7.638.786
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.551.184
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.949.204
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|DOAS
|24,52
|94.296.854
|% 9,96
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.633.563
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|37.678.410
|% -9,11
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,45
|1.072.764.783
|% -2,96
|
|GARAN
|8,16
|853.377.250
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,92
|541.835.908
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,20
|456.999.713
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,72
|427.605.560
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,92
|541.835.908
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|315.167.946
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|110.849.911
|% 1,01
|
|TSKB
|1,26
|135.571.036
|% -0,79
|
|GARAN
|8,16
|853.377.250
|% -0,24
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7278
|8,7299
|% 0,54
|
|Euro
|10,3873
|10,3950
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0266
|12,0869
|% 0,01
|
|Frank
|9,4282
|9,4850
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3198
|2,3314
|% 0,43
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-23,33
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.317
|-39,00
|
|Tam
|3.247
|3.328
|-45,90
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|-22,20
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,10
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,58
|74,58
|0,44
|