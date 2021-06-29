***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAna hissedarımız Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin bugün gerçekleşen Toptan Alış Satış İşlemine ilişkin açıklaması aşağıdadır."Hissedarı olduğumuz Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin sermayesinin %0,86''sına tekabül eden toplam 2.680.000 TL nominal değerli NUGYO paylarının, 1 TL nominal değerli pay için 12,50 TL fiyatla alıcı Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş. Şirketi'ne satışı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 29 Haziran 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir."Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944782BIST