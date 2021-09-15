***NUGYO* *OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
15.09.2021 21:26
***NUGYO******OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [NUGYO, OYLUM]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
a) Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) pay piyasasında 03.09.2021-14.09.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "BORSA ROBİNHOOD" ve "ROBİN HOOD TRADE ®" isimli hesaplar üzerinden OYLUM payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 16.09.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Ahmet DOĞAN 35360099
Haluk KART 37666702
Orhan ASAL 12460969
Şeyhmus GÜLTEKİN 22090233
Sayit ÇEVİK 45701462
Mustafa CAN 44440931
Mehmet Emre SEPEK 44567206
Sezer BAYRAKTAR 34802801
b) Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) pay piyasasında 26.07.2021-13.09.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 16.09.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Eyüp HASKAYA 23658823
Eray TANRIVERDİ 31392660
Ömer Faruk ERYOLDAŞ 38079623
Özgen POLAT 31878076
Behiye KAYA 13958291
Serap KAYA 29921166
Neslihan KAYA 43288787
Önder SÖNMEZ 38423043
İbrahim Halil AKINCI 26313217
Hüseyin TANRIVERDİ 45306068
Beşir KAYA 28405147
Karar 2021/45 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964031
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0120
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0097
En Düşük
9,9511
18:05486,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,18
|Açılış
|: 486,28
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4320
|8,4336
|% 0,02
|
|Euro
|9,9677
|9,9788
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6368
|11,6952
|% 0,21
|
|Frank
|9,1342
|9,1892
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-10,66
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|1,87
|