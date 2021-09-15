***NUGYO* *OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***NUGYO******OYLUM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [NUGYO, OYLUM]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) pay piyasasında 03.09.2021-14.09.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "BORSA ROBİNHOOD" ve "ROBİN HOOD TRADE ®" isimli hesaplar üzerinden OYLUM payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 16.09.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAhmet DOĞAN 35360099Haluk KART 37666702Orhan ASAL 12460969Şeyhmus GÜLTEKİN 22090233Sayit ÇEVİK 45701462Mustafa CAN 44440931Mehmet Emre SEPEK 44567206Sezer BAYRAKTAR 34802801b) Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) pay piyasasında 26.07.2021-13.09.2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 16.09.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoEyüp HASKAYA 23658823Eray TANRIVERDİ 31392660Ömer Faruk ERYOLDAŞ 38079623Özgen POLAT 31878076Behiye KAYA 13958291Serap KAYA 29921166Neslihan KAYA 43288787Önder SÖNMEZ 38423043İbrahim Halil AKINCI 26313217Hüseyin TANRIVERDİ 45306068Beşir KAYA 28405147Karar 2021/45 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964031BIST