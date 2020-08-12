***NUGYO* *PSDTC* *DGKLB* *MRSHL* *SANEL* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.08.2020 19:35
***NUGYO******PSDTC******DGKLB******MRSHL******SANEL******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, KUYAS, MRSHL, NUGYO, PSDTC, SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DGKLB.E, KUYAS.E, MRSHL.E, NUGYO.E, PSDTC.E ve SANEL.E paylarında 13/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868447
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,2960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0914
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
18:058,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1310
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
18:05455,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 12,59
|Açılış
|: 455,38
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,85
|18.249.970
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|21.407.826
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,62
|44.721.354
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.506.056
|% 9,98
|
|QNBFB
|77,70
|108.471.869
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|148.946.209
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|2.034.216
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|35.467.584
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|5.817.584
|% -9,97
|
|GLRYH
|16,37
|42.760.139
|% -9,96
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% -1,64
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 6,34
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 6,75
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2757
|7,2960
|% 1,27
|
|Euro
|8,5776
|8,6137
|% 1,54
|
|Sterlin
|9,4680
|9,5155
|% 1,03
|
|Frank
|7,9618
|8,0098
|% 1,74
|
|Riyal
|1,9362
|1,9460
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|35,90
|
|Altın Gr.
|457
|457
|13,97
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,38
|
|B. Petrol
|45,24
|45,24
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
-
17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem