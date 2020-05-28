***NUHCM* *BASCM* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
28.05.2020 16:54
***NUHCM******BASCM******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BASCM, NUHCM, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BASCM 1 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E SERVET ARZU PELIT 6.454,560
NUHCM 2 NUH ÇIMENTO SANAYI A.S. E EMRE KÜÇÜKÇALIK 75.000,000
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ZEYNEP AYGÜN 2,000
YBTAS 4 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ZEYNEP AYGÜN 6,960
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847311
BIST
16:56105.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 207,08
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:566,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:567,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0722
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5320
En Düşük
7,4416
16:56377,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,41
|Açılış
|: 377,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|13.310.401
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|37.864.632
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.133.222
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.323.238
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.736.491
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.605.521
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.906.991
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,65
|2.718.812.452
|% 2,60
|
|GARAN
|7,74
|1.845.018.270
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,25
|943.318.653
|% 0,25
|
|ASELS
|30,16
|723.362.236
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,65
|586.289.762
|% 0,89
|
|GARAN
|7,74
|1.845.018.270
|% 1,31
|
|THYAO
|12,65
|2.718.812.452
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,42
|271.703.989
|% -0,70
|
|MNDRS
|1,97
|275.450.767
|% 8,24
|
|GSRAY
|2,95
|410.302.231
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3523
|8,3942
|% 0,87
|
|Frank
|7,0147
|7,0570
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8105
|1,8195
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,62
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,40
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,85
|