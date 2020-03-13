***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:00
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827799
BIST
10:1893.317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -322,41
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:186,2873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0300
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2779
10:187,0371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0358
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0228
10:18321,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,39
|Açılış
|: 321,75
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|RTALB
|2,98
|20.095.178
|% 7,97
|
|VKING
|4,22
|3.600.614
|% 7,93
|
|AKGRT
|5,20
|721.909
|% -13,04
|
|YGYO
|0,36
|1.236.383
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ASELS
|23,90
|95.850.574
|% -1,89
|
|THYAO
|8,27
|76.407.347
|% -2,48
|
|GARAN
|8,81
|49.005.332
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,11
|29.600.486
|% -0,94
|
|ECILC
|4,50
|27.642.609
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,11
|29.600.486
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,13
|14.391.871
|% -1,74
|
|TSKB
|0,91
|10.242.298
|% -1,09
|
|KRDMD
|1,96
|19.318.760
|% -2,00
|
|KARSN
|1,25
|12.119.674
|% -1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9086
|7,9482
|% -0,03
|
|Frank
|6,6626
|6,7027
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6758
|1,6842
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.590
|1.591
|13,93
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,11
|34,11
|0,89
|