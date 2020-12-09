***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 16:51
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892424
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05462,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -7,47
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|4,73
|26.815.824
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.796.925
|% 9,99
|
|BERA
|18,07
|88.083.712
|% 9,98
|
|TKNSA
|14,11
|88.719.627
|% 9,98
|
|BAKAB
|21,28
|25.060.066
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.730.433
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|610.277
|% -9,88
|
|EUYO
|4,65
|1.677.587
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,19
|64.795.935
|% -9,05
|
|BSOKE
|2,53
|354.820.223
|% -8,99
|
|GARAN
|9,28
|4.516.325.984
|% 3,80
|
|EREGL
|13,62
|2.898.131.061
|% 1,26
|
|PETKM
|4,73
|2.357.138.538
|% -3,27
|
|SELEC
|17,96
|2.166.767.539
|% -1,10
|
|DOHOL
|3,11
|2.093.180.502
|% 8,36
|
|DOHOL
|3,11
|2.093.180.502
|% 8,36
|
|GARAN
|9,28
|4.516.325.984
|% 3,80
|
|PETKM
|4,73
|2.357.138.538
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,06
|643.510.273
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,10
|1.587.661.463
|% -2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8142
|7,8185
|% -0,01
|
|Euro
|9,4552
|9,4632
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,4329
|10,4852
|% 0,22
|
|Frank
|8,7414
|8,7941
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0735
|2,0839
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-28,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|0,53
|
Seans Raporu
18:05
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