***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:01
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912646
BIST
13:131.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.492
13:137,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:138,8242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0980
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8306
En Düşük
8,7148
13:13415,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 415,96
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:13
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.637.483
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|58,95
|20.326.828
|% -7,02
|
|MARTI
|2,33
|60.119.011
|% -5,28
|
|PETKM
|5,39
|1.218.505.050
|% 4,46
|
|THYAO
|13,11
|687.674.244
|% 2,18
|
|KARSN
|4,67
|683.323.336
|% -0,64
|
|SASA
|43,24
|618.808.796
|% 8,26
|
|KOZAL
|134,60
|555.587.096
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,36
|551.006.219
|% 3,96
|
|PETKM
|5,39
|1.218.505.050
|% 4,46
|
|IHLAS
|0,90
|144.856.878
|% 0,00
|
|KARSN
|4,67
|683.323.336
|% -0,64
|
|TSKB
|1,75
|211.234.818
|% 0,57
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2055
|7,2073
|% 0,53
|
|Euro
|8,8228
|8,8283
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,1839
|10,2349
|% 0,77
|
|Frank
|7,9175
|7,9652
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9171
|1,9267
|% 0,58
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-9,85
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,95
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,95
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,03
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|0,33
|