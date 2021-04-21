***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:44
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929875
BIST
12:171.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -15,03
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:178,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1766
En Düşük
8,0986
12:179,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0720
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8409
En Düşük
9,7531
12:17466,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,16
|Açılış
|: 466,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.415.926
|% 9,52
|
|JANTS
|776,80
|45.237.715
|% 9,49
|
|FENER
|34,84
|74.550.628
|% 8,88
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.624.087
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|80.473.514
|% -9,90
|
|BNTAS
|5,00
|34.546.656
|% -9,75
|
|ODAS
|2,46
|175.224.494
|% -9,56
|
|YAYLA
|2,87
|8.353.821
|% -9,46
|
|PETKM
|6,42
|669.867.955
|% -2,28
|
|GARAN
|6,98
|474.954.532
|% -1,55
|
|EREGL
|18,22
|446.815.061
|% -0,05
|
|KRDMD
|7,14
|322.715.420
|% -0,83
|
|KOZAL
|107,70
|223.131.288
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,07
|221.797.627
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|669.867.955
|% -2,28
|
|ODAS
|2,46
|175.224.494
|% -9,56
|
|GARAN
|6,98
|474.954.532
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,83
|117.870.804
|% -0,54
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1715
|8,1766
|% 0,86
|
|Euro
|9,8304
|9,8409
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,3394
|11,3963
|% 0,61
|
|Frank
|8,8680
|8,9214
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1702
|2,1811
|% 0,67
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,70
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.151
|29,25
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|14,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,73
|