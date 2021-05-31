***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:54
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938934
BIST
12:131.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:138,4940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0707
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:1310,3603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0816
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:13520,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -4,03
|Açılış
|: 520,22
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:13
|YAYLA
|3,85
|37.961.412
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|10.743.417
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|43.631.785
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.674.110
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.478.793
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.996.129
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|30.143.260
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.305.977
|% -6,67
|
|THYAO
|13,30
|474.438.768
|% 2,47
|
|KRDMD
|8,00
|370.641.951
|% 1,39
|
|EREGL
|19,45
|310.274.274
|% 1,25
|
|GARAN
|7,96
|255.115.120
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|245.521.313
|% 3,19
|
|EKGYO
|1,94
|245.521.313
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,15
|199.542.254
|% -0,46
|
|KARSN
|4,44
|211.840.523
|% -4,93
|
|KRDMD
|8,00
|370.641.951
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,11
|50.517.403
|% 0,91
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4926
|8,4940
|% -0,83
|
|Euro
|10,3541
|10,3603
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,9870
|12,0471
|% -1,07
|
|Frank
|9,3922
|9,4488
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2565
|2,2678
|% -0,90
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,89
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.414
|3.500
|-20,97
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-10,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,75
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 67 artarak (% 0.13 ) 1, 242
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, OYAYO, YAYLA, BRMEN, CELHA
-
12:23
YAYLA, TUCLK, IHLGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
KARSN, UZERB, IZTAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
Bu seansda işlem gören 212 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 98 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem