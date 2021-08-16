***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 10:14
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958201
BIST
11:361.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
11:368,4688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0483
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4585
11:369,9993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0531
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:36483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,70
|Açılış
|: 483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:36
|VKING
|8,36
|1.592.697
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.376.659
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.953.739
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|62.533.138
|% 9,81
|
|DAGI
|3,90
|57.356.970
|% -8,24
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MIPAZ
|4,16
|8.364.199
|% -4,37
|
|EDATA
|14,94
|3.884.642
|% -3,98
|
|THYAO
|12,63
|371.684.915
|% 1,69
|
|GARAN
|9,39
|362.084.542
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|249.584.985
|% 2,01
|
|AKBNK
|5,60
|215.599.494
|% 2,19
|
|KRDMD
|8,35
|202.092.710
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,54
|249.584.985
|% 2,01
|
|ODAS
|1,37
|82.258.495
|% 1,48
|
|AKBNK
|5,60
|215.599.494
|% 2,19
|
|GARAN
|9,39
|362.084.542
|% 1,29
|
|THYAO
|12,63
|371.684.915
|% 1,69
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4662
|8,4688
|% -0,57
|
|Euro
|9,9953
|9,9993
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7145
|11,7732
|% -0,52
|
|Frank
|9,2352
|9,2908
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% -0,50
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-4,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,66
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,43
|69,43
|-1,16
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