***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2021 13:24
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986853
BIST
17:441.891
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 40,19
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:4412,6730
En Yüksek
|Değişim
|: 7,20%
|| 0,8512
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6841
En Düşük
11,7593
17:4414,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 7,63%
|| 1,0216
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,4080
En Düşük
13,3150
17:44730,42
En Yüksek
|Değişim
|: 6,41%
|| 43,98
|Açılış
|: 729,02
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
730,60
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ENKAI
|15,34
|137.935.927
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|47.974.106
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.267.069
|% 9,96
|
|MERIT
|30,50
|20.543.498
|% 9,95
|
|NTHOL
|5,97
|73.279.100
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,70
|627.642
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|18.520.681
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,45
|2.163.342
|% -9,78
|
|OYYAT
|45,38
|27.882.794
|% -9,60
|
|NUGYO
|5,63
|102.155.190
|% -9,19
|
|EREGL
|28,98
|1.873.167.629
|% 4,17
|
|GARAN
|11,41
|1.770.462.980
|% 1,51
|
|THYAO
|21,36
|1.541.447.309
|% 4,30
|
|SASA
|53,70
|1.390.240.498
|% 1,70
|
|SISE
|13,76
|1.364.411.280
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,19
|582.218.372
|% -0,45
|
|YKBNK
|3,43
|845.580.693
|% -0,29
|
|GARAN
|11,41
|1.770.462.980
|% 1,51
|
|TSKB
|1,45
|174.613.347
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,34
|788.309.270
|% -0,27
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6579
|12,6730
|% 7,20
|
|Euro
|14,3692
|14,4080
|% 7,63
|
|Sterlin
|17,0035
|17,0888
|% 7,38
|
|Frank
|13,7768
|13,8598
|% 7,30
|
|Riyal
|3,3621
|3,3790
|% 7,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,56
|
|Altın Gr.
|729
|729
|42,40
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|9,20
|9,21
|0,45
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-0,11
|