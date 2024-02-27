***NUHCM* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.02.2024 09:02
***NUHCM******ISCTR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [NUHCM, ISATR, ISBTR, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E Pay Başına Brüt Temettü: 6 TL Teorik Fiyat: 331 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISATR.E İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 1.425.174,343 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ISBTR.E İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 534.951,217 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ISCTR.E %149,9975100413 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 11,464 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252109
BIST