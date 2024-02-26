***NUHCM* *ISCTR* *ISBTR* *ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***NUHCM******ISCTR******ISBTR******ISATR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, NUHCM27.02.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaNUH CIMENTO NUHCM 6 5,4Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaIS BANKASI ISATR 11.999,801 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.IS BANKASI ISBTR 599,99003 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.IS BANKASI ISCTR 149,99751 Kaydi Pay C grubu, ISCTR, TRAISCTR91N2 payı verilecektir.Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251949BIST