***NUHCM* *JANTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***NUHCM******JANTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler JANTS, NUHCM02.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaJANTSA JANT SANAYI JANTS 4,7 3,995NUH CIMENTO NUHCM 0,7 0,595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833896BIST