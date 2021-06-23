***NUHCM* *JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
23.06.2021 16:39
***NUHCM******JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler JANTS, NUHCM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
JANTS 1 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SEHER BAYRAMOĞLU 1.955,000
NUHCM 2 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E HÖRMET ERYILMAZ 2.714,667
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943818
BIST
17:111.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
17:118,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7088
En Düşük
8,6368
17:1110,4089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0985
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
17:11498,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,56
|Açılış
|: 498,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DMSAS
|7,81
|91.817.086
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|TKURU
|203,70
|6.927.159
|% 9,99
|
|RTALB
|22,02
|55.989.289
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|147.532.257
|% -9,95
|
|TSGYO
|3,17
|18.011.200
|% -6,21
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|FLAP
|2,58
|25.804.279
|% -5,15
|
|VKGYO
|1,60
|53.183.943
|% -4,19
|
|THYAO
|14,58
|809.174.789
|% 0,14
|
|GARAN
|8,41
|808.940.733
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,12
|549.827.854
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|548.111.085
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,75
|488.161.215
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,12
|549.827.854
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|548.111.085
|% 3,21
|
|GARAN
|8,41
|808.940.733
|% 1,69
|
|HALKB
|5,32
|399.919.163
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,75
|488.161.215
|% 1,50
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6993
|8,7016
|% 0,71
|
|Euro
|10,4039
|10,4089
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,0690
|12,1295
|% 0,34
|
|Frank
|9,4334
|9,4902
|% 0,67
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,62
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,57
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|7,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|8,06
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|3,89
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,10
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,22
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23RTALB
Yüzde 9.99 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 600, 091 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 21 artarak (% 1.14 ) 1, 530
-
17:21XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 9, 742.00 milyon TL de
-
17:19AKSGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 775, 690 adet işlem
-
17:17CELHA
Yüzde 4.30 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 926 adet işlem