***NUHCM* *JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
06.04.2020 16:41
***NUHCM******JANTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler JANTS, NUHCM
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREJANT00011 JANTS Nakit Temettü Ödeme 399,5 470 06/04/2020 TRY
PAY SENEDİ NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. TRANUHCM91F0 NUHCM Nakit Temettü Ödeme 59,5 70 06/04/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835304
BIST
17:3791.904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 2.351,75
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
17:376,7520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:377,2863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:37357,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 7,40
|Açılış
|: 357,97
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.948.767
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.847.892
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.997.562
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.855.452
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.317
|% 10,00
|
|INFO
|5,79
|25.009.821
|% -9,39
|
|RALYH
|7,27
|2.179.477
|% -9,13
|
|MTRYO
|2,54
|40.747.578
|% -8,96
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,75
|631.417.032
|% 2,79
|
|THYAO
|9,16
|558.853.181
|% 2,58
|
|SASA
|9,26
|550.504.096
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|497.771.294
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|406.343.287
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|157.591.342
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|497.771.294
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|251.941.112
|% 2,20
|
|KARSN
|1,36
|150.417.737
|% 3,82
|
|GSRAY
|2,20
|195.948.767
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2760
|8,3175
|% 0,46
|
|Frank
|6,8783
|6,9198
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7911
|1,8001
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|31,17
|
|Altın Gr.
|358
|359
|7,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,65
|14,69
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|-0,77
|
Seans Raporu
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17:51KOZAA
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17:46TIRE
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