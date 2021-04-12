***NUHCM* *JANTS* *YBTAS* *METUR* *OSTIM* *OYAKC* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
12.04.2021 17:17
***NUHCM******JANTS******YBTAS******METUR******OSTIM******OYAKC******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, JANTS, METUR, NUHCM, OSTIM, OYAKC, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E HÜSEYİN TOPKARAOĞLU 2.293,420
AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MEHMET EMİN YILDIZ 17.641,800
AYES 3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA AKİF GAYBERİ 3.528,370
AYES 4 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E SALİH ZERNEKLİ 1.190,830
JANTS 5 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FATMA CEYLAN 187,000
METUR 6 METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. E HALUK BAHADIR 3.708.693,000
NUHCM 7 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. E ÖMER ŞÜKRÜ GÖKSU 85.820,560
OSTIM 8 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E HACI ERDOĞAN 6.075,000
OYAKC 9 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. E ÖMER KILIÇ 829,090
YBTAS 10 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MESUT TURGAY BOYAR 1,000
YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MESUT TURGAY BOYAR 1,986
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926798
BIST