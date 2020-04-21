***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2020 14:20
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839555
BIST
14:4597.912
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.033,49
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:456,9805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0414
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9805
En Düşük
6,9352
14:457,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:45373,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -4,77
|Açılış
|: 373,71
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.888
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|109.594.717
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.150.269
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.926.575
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.964.834
|% 9,93
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|QNBFL
|116,00
|19.066.867
|% -6,07
|
|ODAS
|1,66
|397.982.295
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|385.943.588
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|366.391.813
|% 0,91
|
|ASELS
|26,98
|362.653.113
|% -1,53
|
|THYAO
|10,48
|360.760.209
|% -1,50
|
|ODAS
|1,66
|397.982.295
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,34
|366.391.813
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,50
|203.270.145
|% 8,23
|
|ECILC
|4,78
|335.063.387
|% 5,75
|
|YKBNK
|1,99
|140.182.189
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% -0,48
|
|Frank
|7,1591
|7,2022
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-26,16
|
|Altın Gr.
|374
|374
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.458
|-25,80
|
|Tam
|2.463
|2.522
|-37,90
|
|Yarım
|1.200
|1.231
|-12,90
|
|Çeyrek
|602
|616
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|14,67
|14,73
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,79
|20,79
|-4,78
|