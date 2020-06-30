***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2020 12:22
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853428
BIST
13:49116.585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 742,17
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
13:496,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
13:497,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6756
13:49390,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 390,36
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|2,82
|10.654.925
|% 10,59
|
|VKFYO
|3,30
|13.937.805
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.575.675
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|190.333.445
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|9.861.358
|% 9,95
|
|EMNIS
|3,60
|26.464
|% -8,63
|
|KSTUR
|52,55
|106.247
|% -8,21
|
|SALIX
|10,50
|92.271
|% -7,89
|
|TSPOR
|7,13
|423.764.741
|% -6,06
|
|GLBMD
|4,53
|13.529.550
|% -6,02
|
|KRDMD
|3,20
|999.285.581
|% 2,56
|
|GARAN
|8,58
|749.320.691
|% 0,59
|
|KARSN
|3,00
|613.411.533
|% 5,63
|
|ASELS
|32,52
|527.937.847
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,97
|482.438.361
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,20
|999.285.581
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,97
|482.438.361
|% 2,60
|
|IHLGM
|1,67
|392.686.051
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,46
|336.794.416
|% 4,29
|
|KARSN
|3,00
|613.411.533
|% 5,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3927
|8,4348
|% -0,16
|
|Frank
|7,1807
|7,2239
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,86
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.544
|-6,30
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,50
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|-0,50
|