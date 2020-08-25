***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2020 12:25
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871031
BIST
13:421.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,12
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:427,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:428,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
13:42458,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 458,26
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:42
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.685.351
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.738.906
|% 9,89
|
|DERAS
|8,94
|9.632.119
|% -6,88
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|RAYSG
|6,90
|8.089.131
|% -6,12
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|THYAO
|11,37
|943.655.857
|% 2,62
|
|PETKM
|4,17
|805.874.017
|% 0,72
|
|SASA
|15,78
|573.881.982
|% 5,91
|
|GUSGR
|6,55
|453.637.184
|% 1,71
|
|GSRAY
|3,09
|386.228.033
|% 5,82
|
|PETKM
|4,17
|805.874.017
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,91
|329.638.238
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,08
|356.632.014
|% -2,80
|
|GSRAY
|3,09
|386.228.033
|% 5,82
|
|BJKAS
|3,27
|313.222.194
|% 2,83
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3916
|7,3947
|% 0,23
|
|Euro
|8,7411
|8,7505
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,6723
|9,7208
|% 0,62
|
|Frank
|8,1037
|8,1525
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,19
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-4,46
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|-15,12
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-7,31
|
|Çeyrek
|736
|753
|-3,66
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|45,91
|45,91
|0,27
|