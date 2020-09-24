***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.09.2020 10:57
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876416
BIST
12:151.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:157,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:158,9810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:15459,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,62
|Açılış
|: 459,01
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:15
|CRFSA
|23,98
|20.784.560
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.705.438
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.576.961
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|10.200.663
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|12.180.758
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|578.683.867
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|523.077.659
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|322.131.493
|% 3,46
|
|DOHOL
|2,37
|215.031.204
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,57
|183.884.109
|% 1,95
|
|KRDMD
|3,27
|523.077.659
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|322.131.493
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,57
|183.884.109
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,37
|215.031.204
|% 2,60
|
|SISE
|6,82
|578.683.867
|% 0,44
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7019
|7,7054
|% 0,06
|
|Euro
|8,9767
|8,9810
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7905
|9,8396
|% 0,15
|
|Frank
|8,3033
|8,3533
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,05
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-10,24
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.037
|3.113
|-32,99
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-15,96
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|-0,18
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|-0,32
|
Seans Raporu
12:15
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12:25SNPAM
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, EMNIS, DARDL, MMCAS, UZERB, KERVN, BALAT, KSTUR, SKBNK, VANGD
-
12:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, ARTI, SODSN, RODRG, YONGA, BEYAZ