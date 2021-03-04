***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2021 15:14
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915102
BIST
15:391.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:397,4397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:398,9631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9490
15:39411,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,53
|Açılış
|: 411,08
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DYOBY
|16,72
|152.953.239
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|270.136.399
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.737.494
|% 9,96
|
|KENT
|434,00
|14.694.763
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.527.233
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,96
|1.915.364.037
|% 0,27
|
|PETKM
|5,86
|1.092.196.477
|% 2,27
|
|SISE
|7,72
|980.894.273
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,21
|842.170.886
|% 2,12
|
|PGSUS
|92,85
|727.632.588
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,45
|682.880.431
|% 0,82
|
|PETKM
|5,86
|1.092.196.477
|% 2,27
|
|DOHOL
|3,36
|473.008.081
|% 1,20
|
|SISE
|7,72
|980.894.273
|% 1,31
|
|THYAO
|14,96
|1.915.364.037
|% 0,27
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4340
|7,4397
|% -0,08
|
|Euro
|8,9559
|8,9631
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,3338
|10,3856
|% -0,25
|
|Frank
|8,0143
|8,0626
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% -0,18
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,20
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.721
|2.792
|20,75
|
|Yarım
|1.315
|1.351
|10,04
|
|Çeyrek
|660
|675
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,04
|
Seans Raporu
15:37
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, LINK, KSTUR, EPLAS
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15:51
ISKUR, BRKSN, KRVGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında