***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2021 15:32
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917888
BIST
16:121.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
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1.562
En Düşük
1.549
16:127,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0967
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
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7,6170
En Düşük
7,4594
16:129,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
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9,0897
En Düşük
8,9387
16:12414,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 414,40
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TRILC
|17,71
|10.111.737
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.467.978
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.050.231
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.842.106
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,06
|42.424.803
|% -6,50
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,70
|13.986.323
|% -5,73
|
|GARAN
|8,97
|1.227.210.885
|% 0,11
|
|SASA
|45,02
|978.197.326
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,31
|655.099.140
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,59
|614.145.695
|% 1,47
|
|TCELL
|16,63
|540.930.984
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,31
|655.099.140
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,74
|375.637.687
|% 0,74
|
|GARAN
|8,97
|1.227.210.885
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,93
|84.102.819
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,59
|614.145.695
|% 1,47
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5667
|7,5726
|% 1,29
|
|Euro
|9,0322
|9,0428
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,4979
|10,5505
|% 0,65
|
|Frank
|8,1151
|8,1640
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0140
|2,0241
|% 1,33
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-19,44
|
|Altın Gr.
|414
|414
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-20,00
|
|Tam
|2.741
|2.811
|-12,70
|
|Yarım
|1.325
|1.360
|-6,14
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|-0,05
|