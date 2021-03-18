***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2021 14:42
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Partaş Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918994
BIST
15:581.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.568
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|Önceki Kapanış
|: 1.562
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1.575
En Düşük
1.557
15:587,3558
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|Açılış
|: 408,25
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
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422,88
En Düşük
407,33
BIST En Aktif Hisseler15:58
|CLEBI
|330,00
|214.548.158
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|6.726.618
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.301.110
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|69.265.394
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.798.564
|% 9,97
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|VAKFN
|27,46
|21.690.078
|% -9,73
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|VAKKO
|16,14
|31.855.194
|% -8,30
|
|GARAN
|9,16
|2.681.915.624
|% 4,69
|
|FROTO
|216,10
|2.239.993.695
|% -5,72
|
|THYAO
|14,08
|936.696.630
|% -3,23
|
|KRDMD
|7,52
|821.188.334
|% -1,18
|
|YKBNK
|2,77
|671.596.983
|% 2,97
|
|GARAN
|9,16
|2.681.915.624
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,77
|671.596.983
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,19
|418.087.389
|% 0,46
|
|TSKB
|1,73
|244.347.838
|% 2,37
|
|VAKBN
|4,21
|507.854.877
|% 2,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3470
|7,3510
|% -1,93
|
|Euro
|8,7656
|8,7745
|% -2,40
|
|Sterlin
|10,2015
|10,2527
|% -2,22
|
|Frank
|7,8785
|7,9259
|% -2,62
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -2,06
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-17,41
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,21
|
|Cumhuriyet
|2.723
|2.764
|-54,00
|
|Tam
|2.710
|2.778
|-56,00
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-27,09
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,55
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,16
|
|B. Petrol
|67,23
|67,23
|-0,77
|