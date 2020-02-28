***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2020 11:23
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (Deloitte Touche) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822647
BIST
12:22105.749
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -4.669,16
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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106.075
En Düşük
99.332
12:226,2531
En Yüksek
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|: 6,2420
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,1998
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En Yüksek
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|: 1,31%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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12:22328,27
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|: 0,63%
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|Açılış
|: 328,22
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,50
|10.607.019
|% 14,55
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,77
|16.674.246
|% 11,54
|
|AKSEN
|3,76
|9.719.202
|% 7,12
|
|OYLUM
|3,02
|5.068.655
|% 6,34
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,50
|19.089.216
|% -12,28
|
|THYAO
|11,53
|594.054.336
|% -5,10
|
|ASELS
|26,96
|418.488.889
|% -3,65
|
|GARAN
|9,55
|149.640.599
|% -6,28
|
|YKBNK
|2,30
|115.293.962
|% -6,12
|
|PETKM
|3,61
|113.898.458
|% -3,48
|
|EKGYO
|1,38
|107.973.449
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|94.314.775
|% -5,43
|
|THYAO
|11,53
|594.054.336
|% -5,10
|
|YKBNK
|2,30
|115.293.962
|% -6,12
|
|ODAS
|1,94
|88.460.513
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0276
|8,0679
|% 0,72
|
|Frank
|6,4699
|6,5089
|% 1,54
|
|Riyal
|1,6605
|1,6688
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-3,22
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.167
|2.221
|1,74
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|0,85
|
|Çeyrek
|525
|537
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-1,43
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