***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin, 4. Maddesi, 7.Maddesi ile 16. Maddelerinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1298 sayılı yazası ile onay alınmıştır.Esas Sözleşmemizin tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış olup, onay alındıktan sonra tekrar kamuoyuna açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907704BIST