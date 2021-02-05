***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.02.2021 11:39
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin, 4. Maddesi, 7.Maddesi ile 16. Maddelerinin değiştirilmesini öngören değişiklik tasarısına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1298 sayılı yazası ile onay alınmıştır.
Esas Sözleşmemizin tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış olup, onay alındıktan sonra tekrar kamuoyuna açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907704
BIST
11:301.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:307,0894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0464
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:308,4975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0530
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:30412,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,17
|Açılış
|: 412,80
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:30
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|218.865.905
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.689.538
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,22
|16.188.691
|% -7,17
|
|KOZAL
|124,20
|417.754.605
|% 2,22
|
|SISE
|7,84
|410.508.527
|% 1,69
|
|GARAN
|9,91
|339.319.212
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,50
|286.017.537
|% 3,58
|
|SASA
|28,30
|245.259.453
|% 5,20
|
|TSKB
|1,85
|195.798.823
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|201.225.417
|% 0,40
|
|SISE
|7,84
|410.508.527
|% 1,69
|
|CEMAS
|2,31
|115.054.584
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|196.520.753
|% -0,49
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0857
|7,0894
|% -0,65
|
|Euro
|8,4895
|8,4975
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6829
|9,7315
|% -0,47
|
|Frank
|7,8221
|7,8692
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8843
|1,8937
|% -0,66
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|17,23
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
11:30
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-
11:41AKSEN
Yüzde 4.47 oranında artışla 11.44 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 296, 470 adet işlem
-
11:40KFEIN
Yüzde 5.98 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 859, 979 adet işlem
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TSKB, DOHOL
-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KOZAL, KOZAA
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 92 artarak (% 0.51 ) 1, 354