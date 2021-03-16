***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7.maddesi ile "Toplantı Yeri" başlıklı 16.maddelerine ilişkin değişiklikler 11 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4,7,16 11/03/2021 16/03/2021 102883,6,23,32 12/04/2018 18/04/2018 95619,11,17,24 20/04/2015 27/04/2015 880813,14,15 19/04/2013 26/04/2013 83084,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,35 26/06/2012 09/07/2012 81073 03/10/2007 09/10/2007 69126,19,32 31/10/2005 09/11/2005 64276 06/08/2002 14/08/2002 56136 04/01/2002 14/01/2002 54644,16,20,21,26 12/06/2000 16/06/2000 50686,7,31 17/02/2000 18/02/2000 49862,4,6 02/09/1999 30/09/1999 48883,6 21/12/1998 15/02/1999 47313,6 18/07/1997 22/07/1997 43376,26 12/12/1995 14/12/1995 39366,7,8,10 21/07/1994 26/07/1994 35816 01/09/1993 07/09/1993 33573,10,26 09/04/1993 13/04/1993 32596,23,24,26,27,31,33,34,35 11/10/1991 16/10/1991 28823,5,6,7,13 12/10/1990 17/10/1990 26326 06/07/1989 12/07/1989 23146,33 23/10/1987 27/10/1987 18796 10/12/1984 12/12/1984 11566 01/06/1974 07/06/1974 51673,26 17/08/1973 24/08/1973 49323,8,10,11 09/11/1971 11/11/1971 43976 16/01/1969 27/01/1969 35673,6,7,10,13,19,26,29,30 29/01/1968 07/02/1968 3276http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918466BIST