***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
16.03.2021 16:40
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7.maddesi ile "Toplantı Yeri" başlıklı 16.maddelerine ilişkin değişiklikler 11 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,7,16 11/03/2021 16/03/2021 10288
3,6,23,32 12/04/2018 18/04/2018 9561
9,11,17,24 20/04/2015 27/04/2015 8808
13,14,15 19/04/2013 26/04/2013 8308
4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,35 26/06/2012 09/07/2012 8107
3 03/10/2007 09/10/2007 6912
6,19,32 31/10/2005 09/11/2005 6427
6 06/08/2002 14/08/2002 5613
6 04/01/2002 14/01/2002 5464
4,16,20,21,26 12/06/2000 16/06/2000 5068
6,7,31 17/02/2000 18/02/2000 4986
2,4,6 02/09/1999 30/09/1999 4888
3,6 21/12/1998 15/02/1999 4731
3,6 18/07/1997 22/07/1997 4337
6,26 12/12/1995 14/12/1995 3936
6,7,8,10 21/07/1994 26/07/1994 3581
6 01/09/1993 07/09/1993 3357
3,10,26 09/04/1993 13/04/1993 3259
6,23,24,26,27,31,33,34,35 11/10/1991 16/10/1991 2882
3,5,6,7,13 12/10/1990 17/10/1990 2632
6 06/07/1989 12/07/1989 2314
6,33 23/10/1987 27/10/1987 1879
6 10/12/1984 12/12/1984 1156
6 01/06/1974 07/06/1974 5167
3,26 17/08/1973 24/08/1973 4932
3,8,10,11 09/11/1971 11/11/1971 4397
6 16/01/1969 27/01/1969 3567
3,6,7,10,13,19,26,29,30 29/01/1968 07/02/1968 3276
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918466
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