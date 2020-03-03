***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977Transferler13.037.787 136.870.204 -149.907.991Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.222.125 439.904 150.123.986 152.786.015 152.786.015Kar Payları-135.192.240 -135.192.240 -135.192.240Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 0 1.141.939.752Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler99.562.935 50.561.051 -150.123.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.106.594 -700.561 160.793.620 156.986.465 -750 156.985.715Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-105.662.304 -105.662.304 -105.662.304Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2 4.500 4.500Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI556.933.950 180.987.364Dönem Karı (Zararı)160.792.870 150.123.986Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler165.163.353 219.476.491Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14 84.088.574 75.118.367Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-21.771.219 18.922.751Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-21 -21.902.327 18.670.899Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 131.108 251.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.197.921 16.368.920Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 16.567.618 11.480.970Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 4.050.933 4.050.592Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 1.579.370 837.358Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler66.485.996 51.403.647Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -15.313.654 -17.799.837Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 81.799.650 69.203.484Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.344.618 23.173.832Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-893.561 1.105.535Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 2.433.760 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -3.327.321 1.105.535Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -16.009.220 -9.719.236Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 36.331.483 47.009.722Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -18.611.239 -3.907.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler267.527.033 -153.294.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler157.589.796 17.021.420Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.013.833 -23.190.646Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler52.708.598 -125.773.870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.817.314 6.778.286Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.397.492 -28.130.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları593.483.256 216.305.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -6.008.905 -5.280.314Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -1.009.005 -2.159.553Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -29.531.396 -27.878.334YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.654.852 -75.555.420Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.365.750 9.602.960Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -65.825.811 -111.348.925Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.900.944 857.097Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -14.960.119 -1.420.000Alınan Temettüler4.859.884 26.753.448Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.500 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-435.041.243 -24.256.508Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri158.316.518Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-257.715.713Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.537.935 0Ödenen Temettüler-105.662.304 -135.192.240Ödenen Faiz-81.438.945 -65.180.623Alınan Faiz25 15.313.654 17.799.837YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.237.855 81.175.436NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.237.855 81.175.436DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34 239.860.344 155.753.668DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34 309.098.199 236.929.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri34 309.098.199 236.929.104Finansal Yatırımlar34 3.430.427 2.931.240Ticari Alacaklar6 212.241.574 347.929.043İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.921 56.459İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar212.237.653 347.872.584Diğer Alacaklar7 1.716.201 6.255.876İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 172.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.716.201 6.083.710Türev Araçlar29 2.025.645 0Stoklar9 166.810.717 219.519.315Peşin Ödenmiş Giderler10 8.077.963 17.598.804Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 706.575 2.216.673Diğer Dönen Varlıklar8 9.625.505 14.124.072ARA TOPLAM713.732.806 847.504.127Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar26 25.077.238 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR738.810.044 847.504.127DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar29 136.205 2.569.965Diğer Alacaklar1.640.793 1.498.627İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.640.793 1.498.627Türev Araçlar29 196.141 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 113.885.411 103.728.231Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 215.796.388 208.087.453Maddi Duran Varlıklar12 671.654.951 709.230.530Kullanım Hakkı Varlıkları14 23.160.993 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.270.383 45.164.066Şerefiye15 17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 26.922.109 27.815.792Peşin Ödenmiş Giderler10 4.408.866 9.505.614Ertelenmiş Vergi Varlığı27 15.018.496 10.557.907Diğer Duran Varlıklar8 3.613.794 4.237.369TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.093.782.421 1.094.579.762TOPLAM VARLIKLAR1.832.592.465 1.942.083.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar29 0 267.453.210Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.873.093 66.881.631İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.873.093 66.881.631Banka Kredileri29 223.016.873 66.881.631Kiralama İşlemlerinden Borçlar29 4.856.220 0Ticari Borçlar6 135.359.836 119.542.522İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar135.359.836 119.542.522Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 6.285.413 5.549.666Diğer Borçlar8.614.417 8.699.635İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.614.417 8.699.635Türev Araçlar29 0 1.105.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 28.516.740 13.948.785Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 9.270.899 627.989Kısa Vadeli Karşılıklar20.260.800 17.428.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.462.578 4.672.370Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 15.798.222 12.756.294Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 3.882.677 3.703.669ARA TOPLAM440.063.875 504.941.306TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER440.063.875 504.941.306UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar127.102.377 240.824.922İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar127.102.377 240.824.922Banka Kredileri29 108.132.500 240.824.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar29 18.969.877 0Uzun Vadeli Karşılıklar53.305.289 37.438.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 46.750.681 32.463.426Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 6.554.608 4.975.238Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 18.853.261 16.939.245TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER199.260.927 295.202.831TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER639.324.802 800.144.137ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.193.263.913 1.141.939.752Ödenmiş Sermaye19 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları19 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.441.663 -6.335.069Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.441.663 -6.335.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.447.375 -6.340.781Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.712 5.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.679.228 3.379.789Yabancı Para Çevrim Farkları2.679.228 3.379.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 501.623.842 402.060.907Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları348.057.141 403.158.394Net Dönem Karı veya Zararı160.793.620 150.123.986Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.750 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.193.267.663 1.141.939.752TOPLAM KAYNAKLAR1.832.592.465 1.942.083.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.268.982.280 1.169.468.076Satışların Maliyeti20 -965.772.985 -840.835.297TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)303.209.295 328.632.779BRÜT KAR (ZARAR)303.209.295 328.632.779Genel Yönetim Giderleri21 -86.059.774 -99.627.015Pazarlama Giderleri21 -38.192.786 -25.263.374Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -7.037 -5.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 17.536.422 61.360.555Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -18.358.468 -48.515.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.127.652 216.581.584Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 49.713.136 27.630.515Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -7.315.796 -5.783.608Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 16.009.220 9.719.236FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3 236.534.212 248.147.727Finansman Gelirleri25 85.754.404 103.151.544Finansman Giderleri25 -125.164.263 -154.165.563SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)197.124.353 197.133.708Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.331.483 -47.009.722Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -38.174.306 -22.770.156Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 1.842.823 -24.239.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)160.792.870 150.123.986DÖNEM KARI (ZARARI)160.792.870 150.123.986Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-750 0Ana Ortaklık Payları160.793.620 150.123.986Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 28 1,07000000 1,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.106.594 2.222.125Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -3.518.750 2.783.749Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-364.493 -6.093Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-364.493 -6.093Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler776.649 -555.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 703.750 -556.750Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi27 72.899 1.219Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-700.561 439.904Yabancı Para Çevrim Farkları-700.561 439.904DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.807.155 2.662.029TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)156.985.715 152.786.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-750 0Ana Ortaklık Payları156.986.465 152.786.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823974BIST