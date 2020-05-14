***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752Transferler1.889.701 148.234.285 -150.123.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-90.194 16.062.605 15.972.411 15.972.411Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.289.595 403.950.608 551.392.679 16.062.605 1.157.912.163 0 1.157.912.163Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler22.792.448 138.001.172 -160.793.620 -3.750 -3.750Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-291.595 233.171 69.415.408 69.356.984 -158 69.356.826Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2 4.658 4.658Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.738.970 5.712 2.912.399 524.416.290 486.058.313 69.415.408 1.262.620.897 4.500 1.262.625.397Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI120.750.705 198.550.694Dönem Karı (Zararı)69.415.250 16.062.605Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler69.538.545 53.379.793Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.213.899 20.181.370Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.483.117 188.008Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.483.117 188.008Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.882.225 10.881.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.119.528 7.872.918Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler118.676 3.178.585Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 644.021 -169.959Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.992.030 17.845.592Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.743.156 -4.463.977Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 13.735.186 22.309.569Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.344.618 5.076.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.165.639 220.364Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.165.639 220.364Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -37.531 -1.493.254Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 17.135.941 243.353Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -310.115 236.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.147.695 136.609.738Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.641.472 33.267.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.375.794 -14.219.064Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler52.599.828 59.461.809Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.526.021 30.045.463Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.743.722 28.054.206Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları131.806.100 206.052.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -561.943 -2.158.558Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-573.620 -13.860Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.919.832 -5.329.024YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.547.934 -38.054.955Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4.658 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 403.331 -173.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -12.955.923 -37.586.417Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -294.790Alınan Temettüler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.351.547 -102.359.720Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-87.602.494 -85.459.951Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.757.023 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-13.735.186 -21.363.746Alınan Faiz18 3.743.156 4.463.977YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.851.224 58.136.019NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.851.224 58.136.019DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 312.528.626 239.860.344DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 320.379.850 297.996.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 316.616.902 309.098.199Finansal Yatırımlar4 3.762.948 3.430.427Ticari Alacaklar259.399.929 212.241.574İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-21 19.621 3.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 259.380.308 212.237.653Diğer Alacaklar12.814.829 1.716.201İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 12.814.829 1.716.201Türev Araçlar5 1.854.140 2.025.645Stoklar8 114.210.889 166.810.717Peşin Ödenmiş Giderler26.744.097 8.077.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar307.177 706.575Diğer Dönen Varlıklar5.385.156 9.625.505ARA TOPLAM741.096.067 713.732.806Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25.077.238 25.077.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR766.173.305 738.810.044DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 136.205 136.205Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.799.463 1.640.793İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.799.463 1.640.793Türev Araçlar5 1.533.285 196.141Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 113.864.518 113.885.411Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller214.968.264 215.796.388Maddi Duran Varlıklar668.076.796 671.654.951Kullanım Hakkı Varlıkları22.306.147 23.160.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.116.323 44.270.383Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.768.049 26.922.109Peşin Ödenmiş Giderler4.808.634 4.408.866Ertelenmiş Vergi Varlığı15.330.763 15.018.496Diğer Duran Varlıklar3.446.206 3.613.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.090.386.604 1.093.782.421TOPLAM VARLIKLAR1.856.559.909 1.832.592.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 125.503.621 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 18.692.664 227.873.093İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.692.664 227.873.093Banka Kredileri5 14.083.564 223.016.873Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.609.100 4.856.220Ticari Borçlar143.885.857 135.359.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 143.885.857 135.359.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 13.161.645 6.285.413Diğer Borçlar16.911.414 8.614.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 16.911.414 8.614.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.419.399 28.516.740Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.911.796 9.270.899Kısa Vadeli Karşılıklar24.259.298 20.260.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.916.020 4.462.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 15.343.278 15.798.222Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.550.511 3.882.677ARA TOPLAM384.296.205 440.063.875TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER384.296.205 440.063.875UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar135.844.116 127.102.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar135.844.116 127.102.377Banka Kredileri5 116.937.500 108.132.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 18.906.616 18.969.877Uzun Vadeli Karşılıklar57.053.453 53.305.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 49.854.824 46.750.681Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.198.629 6.554.608Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16.740.738 18.853.261TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER209.638.307 199.260.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER593.934.512 639.324.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.262.620.897 1.193.263.913Ödenmiş Sermaye15 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları15 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.733.258 -9.441.663Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.733.258 -9.441.663Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.738.970 -9.447.375Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.712 5.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.912.399 2.679.228Yabancı Para Çevrim Farkları2.912.399 2.679.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler524.416.290 501.623.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları486.058.313 348.057.141Net Dönem Karı veya Zararı69.415.408 160.793.620Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.500 3.750TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.262.625.397 1.193.267.663TOPLAM KAYNAKLAR1.856.559.909 1.832.592.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 390.525.212 332.634.538Satışların Maliyeti16 -272.011.338 -280.217.506TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.513.874 52.417.032BRÜT KAR (ZARAR)118.513.874 52.417.032Genel Yönetim Giderleri-29.467.316 -30.185.748Pazarlama Giderleri-14.904.452 -9.553.798Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.861 -1.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.588.366 8.813.806Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.678.258 -3.342.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)75.050.353 18.146.495Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 7.134.442 6.245.433Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -1.245.755 -1.394.915Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 37.531 1.493.254FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)80.976.571 24.490.267Finansman Gelirleri18 28.250.449 19.762.236Finansman Giderleri18 -22.675.829 -27.946.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.551.191 16.305.958Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.135.941 -243.353Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -19.560.729 -2.594.772Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.424.788 2.351.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.415.250 16.062.605DÖNEM KARI (ZARARI)69.415.250 16.062.605Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-158 0Ana Ortaklık Payları69.415.408 16.062.605Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 0,46000000 0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-291.595 2.222.125Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1 2.783.749Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-364.493 -6.093Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-364.493 -6.093Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler72.899 -555.531Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -556.750Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi72.899 1.219Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar233.171 -90.194Yabancı Para Çevrim Farkları233.171 -90.194DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.424 2.131.931TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.356.826 18.194.536Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-158 0Ana Ortaklık Payları69.356.984 18.194.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845038BIST