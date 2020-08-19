***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752Transferler92.709.699 57.414.287 -150.123.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.875.867 -525.613 78.504.581 71.103.101 71.103.101Kar Payları-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -13.216.648 5.712 2.854.176 494.770.606 355.423.161 78.504.581 1.107.893.333 0 1.107.893.333Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler27.175.936 133.617.684 -160.793.620 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.200.331 -291.595 -2.679.228 331.307.962 386.537.470 224 386.537.694Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.193.448 -5.712 -1.187.736 0Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 58.200.331 -8.545.522 528.799.778 375.337.569 331.307.962 1.474.651.863 3.974 1.474.655.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.305.146 278.131.660Dönem Karı (Zararı)331.308.186 78.504.581Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-72.686.195 111.210.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41.539.018 40.596.016Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.373.916 337.631Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.600.383 337.631Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.773.533 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.521.251 15.223.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 8.332.226 12.388.630Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.189.025 2.698.220Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 136.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.299.376 38.938.269Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.918.918 -9.109.488Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.218.294 48.047.757Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 15.739.499 6.743.616Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.130.140 -859.176Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 1.130.140 -859.176Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -37.531 -2.504.647Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 40.065.364 12.325.791Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 -526.613 409.202İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -198.790.615 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.374.319 99.299.993Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -30.516.478 73.342.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-60.504.425 -88.397.743Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 28.909.588 48.308.625Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.318.305 34.085.404Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.418.691 31.960.962Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.247.672 289.014.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -3.106.986 -6.674.050Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 0 -156.346Vergi İadeleri (Ödemeleri)-28.835.540 -4.052.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-91.683.697 -48.868.215Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri18 0 17.523.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri636.648 33.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -31.822.708 -65.302.164Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -1.122.879Alınan Temettüler13.541 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 -60.511.178 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.811.754 -176.286.240Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri353.941.394 1.288.799.055Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-309.257.537 -1.319.020.401Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.835.699 -3.929.264Ödenen Temettüler16 -105.149.520 -105.149.520Ödenen Faiz-19.009.869 -45.943.984Alınan Faiz19 6.499.477 8.957.874YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.809.695 52.977.205NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.809.695 52.977.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 308.946.585 236.929.104DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 319.756.280 289.906.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 320.327.335 309.098.199Finansal Yatırımlar5 43.675.396 3.430.427Ticari Alacaklar7 239.157.669 212.241.574İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 6.088 3.921İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar239.151.581 212.237.653Diğer Alacaklar8 7.610.783 1.716.201İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.610.783 1.716.201Türev Araçlar44006 180.267 2.025.645Stoklar9 137.901.129 166.810.717Peşin Ödenmiş Giderler19.382.398 8.077.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar382.339 706.575Diğer Dönen Varlıklar11.190.968 9.625.505ARA TOPLAM779.808.284 713.732.806Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar23.303.705 25.077.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR803.111.989 738.810.044DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 434.566.021 136.205Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 1.824.963 1.640.793İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.824.963 1.640.793Türev Araçlar44006 911.379 196.141Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 0 113.885.411Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller213.408.595 215.796.388Maddi Duran Varlıklar665.346.737 671.654.951Kullanım Hakkı Varlıkları13 24.147.249 23.160.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.828.980 44.270.383Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.480.706 26.922.109Peşin Ödenmiş Giderler3.319.019 4.408.866Ertelenmiş Vergi Varlığı20 15.843.954 15.018.496Diğer Duran Varlıklar3.377.029 3.613.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.406.573.926 1.093.782.421TOPLAM VARLIKLAR2.209.685.915 1.832.592.465KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 263.114.270 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.471.123 227.873.093İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.471.123 227.873.093Banka Kredileri6 5.564.384 223.016.873Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.906.739 4.856.220Ticari Borçlar7 138.678.141 135.359.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar138.678.141 135.359.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 11.540.151 6.285.413Diğer Borçlar15.917.262 8.614.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 15.917.262 8.614.417Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.962.932 28.516.740Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 17.612.351 9.270.899Kısa Vadeli Karşılıklar24.522.618 20.260.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.535.371 4.462.578Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 17.987.247 15.798.222Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.297.593 3.882.677ARA TOPLAM511.116.441 440.063.875TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER511.116.441 440.063.875UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar141.825.635 127.102.377İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar141.825.635 127.102.377Banka Kredileri6 123.102.500 108.132.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 18.723.135 18.969.877Uzun Vadeli Karşılıklar56.457.736 53.305.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 49.903.128 46.750.681Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 6.554.608 6.554.608Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 25.630.266 18.853.261TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER223.913.637 199.260.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER735.030.078 639.324.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.474.651.863 1.193.263.913Ödenmiş Sermaye16 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları16 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.654.809 -9.441.663Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)58.200.331 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -9.441.663Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -9.447.375Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 5.712Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 2.679.228Yabancı Para Çevrim Farkları0 2.679.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler528.799.778 501.623.842Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları375.337.569 348.057.141Net Dönem Karı veya Zararı331.307.962 160.793.620Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.974 3.750TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.474.655.837 1.193.267.663TOPLAM KAYNAKLAR2.209.685.915 1.832.592.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 727.283.694 668.711.596 336.758.482 336.077.058Satışların Maliyeti17 -502.161.539 -529.637.066 -230.150.201 -249.419.560TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)225.122.155 139.074.530 106.608.281 86.657.498BRÜT KAR (ZARAR)225.122.155 139.074.530 106.608.281 86.657.498Genel Yönetim Giderleri-57.113.637 -38.990.597 -27.646.321 -8.743.331Pazarlama Giderleri-26.418.781 -18.371.197 -11.514.329 -8.817.399Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.809 -3.757 -1.948 -1.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.130.962 14.589.854 9.542.596 5.776.048Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.062.668 -12.110.646 -4.384.410 -8.767.758ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)147.654.222 84.188.187 72.603.869 66.103.210Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 214.887.415 30.805.629 207.752.973 24.560.196Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -2.490.602 -2.730.903 -1.244.847 -1.335.988Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 37.531 2.504.647 0 1.011.393FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)360.088.566 114.767.560 279.111.995 90.338.811Finansman Gelirleri19 51.979.165 44.595.899 23.728.716 24.833.663Finansman Giderleri19 -40.694.181 -68.533.087 -18.018.352 -40.586.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)371.373.550 90.830.372 284.822.359 74.585.932Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.065.364 -12.325.791 -22.929.423 -12.082.438Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -37.176.992 -12.623.095 -17.616.263 -10.028.323Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -2.888.372 297.304 -5.313.160 -2.054.115SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)331.308.186 78.504.581 261.892.936 62.503.494DÖNEM KARI (ZARARI)331.308.186 78.504.581 261.892.936 62.503.494Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar224 0 158 0Ana Ortaklık Payları331.307.962 78.504.581 261.892.778 62.503.494Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,21000000 0,52000000 1,74000000 0,42000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.908.736 -6.875.867 58.200.331 -9.097.992Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)61.263.506 0 61.263.506 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -8.363.550 0 -11.147.299Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-364.494 -231.284 0 -225.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-364.494 -231.284 0 -225.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.990.276 1.718.967 -3.063.175 2.274.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 1.672.710 0 2.229.460Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi72.899 46.257 0 45.038Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-3.063.175 0 -3.063.175 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.679.228 -525.613 -2.912.399 -435.419Yabancı Para Çevrim Farkları-2.679.228 -525.613 -2.912.399 -435.419DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.229.508 -7.401.480 55.287.932 -9.533.411TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)386.537.694 71.103.101 317.180.868 52.970.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar224 0 382 0Ana Ortaklık Payları386.537.470 71.103.101 317.180.486 52.970.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870105BIST