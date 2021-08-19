***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Transferler27.175.936 133.617.684 -160.793.620 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.200.331 -291.595 -2.679.228 331.307.962 386.537.470 224 386.537.694Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.193.448 -5.712 -1.187.736Kar Payları-105.149.520 -105.149.520 -105.149.520Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2 0Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 58.200.331 -8.545.522 0 528.799.778 375.337.569 331.307.962 1.474.651.863 3.974 1.474.655.837Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler129.568.605 440.681.137 -570.249.742 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100.842.129 218.911.543 118.069.414 -1.514 118.067.900Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 42.646.794 -8.545.522 468.911.472 780.155.217 218.911.543 1.691.631.249 1.903 1.691.633.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI316.485.836 177.305.146Dönem Karı (Zararı)218.910.029 331.308.186Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler135.229.551 -72.686.194Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.982.129 41.539.018Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.658.746 5.373.916Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.658.746 3.600.383Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.773.533Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.373.630 10.521.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 12.565.423 8.332.226Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.808.207 2.189.025Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 -5.633.513 12.299.376Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler8.635.518 19.218.294Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-14.269.031 -6.918.918Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 21.366.450 15.739.499Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.950 1.130.140Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -3.950 1.130.140Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -37.531Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 69.037.244 40.065.364Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -551.185 -526.613İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 0 -198.790.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.443.553 -49.374.320Ticaış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.831.620 -60.504.426Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 10.329.858 28.909.588Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 23.437.877 3.318.305Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.366.279 9.418.691Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları360.583.133 209.247.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.933.246 -3.106.986Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.164.051 -28.835.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.341.943 -91.683.697Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri636.924 636.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -64.198.812 -31.822.708Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.161.140 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.014.610 -60.511.178Alınan Temettüler33.528 13.541Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 62.039.887 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-348.847.464 -74.811.754Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.572.903 353.941.394Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-134.266.113 -309.257.537Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.835.699 -1.835.699Ödenen Temettüler15 -225.320.400 -105.149.520Ödenen Faiz-8.132.942 -19.009.869Alınan Faiz15.134.787 6.499.477YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.703.571 10.809.695NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.703.571 10.809.695DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 468.774.772 308.946.585DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 428.071.201 319.756.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 422.898.879 464.468.206Finansal Yatırımlar5 5.172.322 4.306.566Ticari Alacaklar7 321.137.317 309.937.222İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 13.945 73.813İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar321.123.372 309.863.409Diğer Alacaklar8 12.750.057 4.646.379İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.750.057 4.646.379Türev Araçlar6-23 1.111.841 1.107.891Stoklar9 134.759.538 145.089.396Peşin Ödenmiş Giderler53.960.829 12.598.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar700.265 612.327Diğer Dönen Varlıklar17.499.802 16.241.604ARA TOPLAM969.990.850 959.007.964Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR969.990.850 959.007.964DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 419.865.904 588.060.658Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8 1.842.637 1.832.476İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.842.637 1.832.476Türev AraçlarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller200.856.267 198.829.747Maddi Duran Varlıklar722.808.583 682.194.295Kullanım Hakkı Varlıkları12 18.940.251 22.448.996Maddi Olmayan Duran Varlıklar42.674.089 43.518.995Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.325.815 26.170.721Peşin Ödenmiş Giderler8.927.710 4.233.110Ertelenmiş Vergi Varlığı19 22.064.931 14.828.161Diğer Duran Varlıklar4.560.483 3.167.170TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.442.540.855 1.559.113.608TOPLAM VARLIKLAR2.412.531.705 2.518.121.572KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 33.684.625 155.513.285Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.761.675 31.112.069İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.761.675 31.112.069Banka Kredileri6 32.109.890 26.942.843Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.651.785 4.169.226Ticari Borçlar7 244.668.032 221.230.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar244.668.032 221.230.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 13.383.307 8.166.962Diğer Borçlar8 17.491.983 11.053.672İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.491.983 11.053.672Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.551.815 22.023.791Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 52.141.339 20.434.551Kısa Vadeli Karşılıklar30.913.336 24.340.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.910.135 4.145.572Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.003.201 20.194.994Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.418.882 4.235.283ARA TOPLAM490.014.994 498.110.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER490.014.994 498.110.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar141.621.402 134.087.230İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar141.621.402 134.087.230Banka Kredileri6 125.366.429 115.529.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 16.254.973 18.558.230Diğer Borçlar0 734.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 734.250Uzun Vadeli Karşılıklar61.603.936 55.736.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 56.958.600 51.090.986Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.645.336 4.645.336Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 27.658.221 30.567.784TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER230.883.559 221.125.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER720.898.553 719.235.920ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.691.631.249 1.798.882.235Ödenmiş Sermaye15 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları15 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.101.272 134.943.401Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)42.646.794 143.488.923Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -8.545.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -8.545.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler468.911.472 339.342.867Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları780.155.217 564.794.480Net Dönem Karı veya Zararı218.911.543 570.249.742Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.903 3.417TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.691.633.152 1.798.885.652TOPLAM KAYNAKLAR2.412.531.705 2.518.121.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.075.069.771 727.283.694 645.912.394 336.758.482Satışların Maliyeti16 -738.879.932 -502.161.539 -425.701.907 -230.150.201TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)336.189.839 225.122.155 220.210.487 106.608.281BRÜT KAR (ZARAR)336.189.839 225.122.155 220.210.487 106.608.281Genel Yönetim Giderleri-72.867.971 -57.113.637 -31.890.786 -27.646.321Pazarlama Giderleri-37.664.299 -26.418.781 -21.106.897 -11.514.329Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.843 -3.809 -1.810 -1.948Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.489.563 15.130.962 9.107.013 9.542.596Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23.070.043 -9.062.668 -8.789.979 -4.384.410ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)220.073.246 147.654.222 167.528.028 72.603.869Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 15.394.194 214.887.415 6.778.874 207.752.973Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -2.638.822 -2.490.602 -1.289.522 -1.244.847Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 37.531 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)232.828.618 360.088.566 173.017.380 279.111.995Finansman Gelirleri18 97.581.329 51.979.165 30.303.265 23.728.716Finansman Giderleri18 -42.462.674 -40.694.181 -19.234.689 -18.018.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)287.947.273 371.373.550 184.085.956 284.822.359Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-69.037.244 -40.065.364 -47.290.933 -22.929.423Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -73.870.839 -37.176.992 -50.810.729 -17.616.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.833.595 -2.888.372 3.519.796 -5.313.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)218.910.029 331.308.186 136.795.023 261.892.936DÖNEM KARI (ZARARI)218.910.029 331.308.186 136.795.023 261.892.936Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.514 224 158 0Ana Ortaklık Payları331.307.962 136.794.865 261.892.936Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 1,46000000 2,21000000 0,91000000 1,74000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-100.842.129 57.908.736 -161.753.230 58.200.331Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-106.154.867 61.263.506 -170.579.177 61.263.506Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -364.494 364.493 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -364.494 364.493 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.312.738 -2.990.276 8.461.454 -3.063.175Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 72.899 -72.899 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi5.312.738 -3.063.175 8.534.353 -3.063.175Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -2.679.228 0 -2.912.399Yabancı Para Çevrim Farkları0 -2.679.228 0 -2.912.399DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-100.842.129 55.229.508 -161.753.230 55.287.932TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.067.900 386.537.694 -24.958.207 317.180.868Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.514 224 -1.408 382Ana Ortaklık Payları118.069.414 386.537.470 -24.956.799 317.180.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959359BIST