***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.02.2021Genel Kurul Tarihi 10.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, HerekeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin " Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7. maddesi ile " Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddelerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.3 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 10 Mart 2021 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / KOCAELİ' nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2- Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesi, 7. maddesi ile 16. maddelerinin değişiklik tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi kabul edildi.3- Dilek ve görüşler alındı.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Eki.pdf - TutanakEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarNuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 10 Mart 2021 Çarşamba günü 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağanüstü toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916927BIST