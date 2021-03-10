***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2021 18:00
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.02.2021
Genel Kurul Tarihi 10.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin " Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7. maddesi ile " Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddelerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
3 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 10 Mart 2021 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / KOCAELİ' nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2- Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesi, 7. maddesi ile 16. maddelerinin değişiklik tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi kabul edildi.
3- Dilek ve görüşler alındı.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Eki.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 10 Mart 2021 Çarşamba günü 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağanüstü toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916927
BIST