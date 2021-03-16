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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2021 16:38



***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.02.2021
Genel Kurul Tarihi 10.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin " Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7. maddesi ile " Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddelerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
3 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 10 Mart 2021 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / KOCAELİ' nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2- Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesi, 7. maddesi ile 16. maddelerinin değişiklik tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi kabul edildi.
3- Dilek ve görüşler alındı.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.03.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Eki.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10 Mart 2021 tarihinde yapılan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2021 tarihinde tescil edilerek, 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918465


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