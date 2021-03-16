***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.02.2021Genel Kurul Tarihi 10.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, HerekeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin " Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 7. maddesi ile " Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddelerine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.3 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 10 Mart 2021 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / KOCAELİ' nde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2- Şirket Esas Sözleşmesinin 4. maddesi, 7. maddesi ile 16. maddelerinin değişiklik tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi kabul edildi.3- Dilek ve görüşler alındı.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 11.03.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Eki.pdf - TutanakEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 10 Mart 2021 tarihinde yapılan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Mart 2021 tarihinde tescil edilerek, 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918465BIST