***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, HerekeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması6 - 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.11 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.13 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı 2020.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 25 Mart 2021 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-2020 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi. 4-2020 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi. 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 6-2020 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2020 yılı dağıtılabilir kârından 1,50 TL( brüt), 1,275 TL (net) oranında kâr payının 30.03.2021 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi. 7-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı. 8-Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi. 9-Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-2020 yılı yapılan bağışlar ve 2021 yılı bağış üst sınırı belirlendi. 12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarNuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920668BIST