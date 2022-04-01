***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.03.2022Genel Kurul Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022Ülke TürkiyeŞehir KOCAELİİlçe KÖRFEZAdres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, HerekeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.6 - 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.13 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı 2021.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 24 Mart 2022 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.3-2021 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.4-2021 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6-2021 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2021 yılı dağıtılabilir kârından 2,15 TL( brüt), 1,935 TL (net) oranında kâr payının 28.03.2022 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.7-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.8-Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.9-Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi.10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.11-2021 yılı yapılan bağışlar ve 2022 yılı bağış üst sınırı belirlendi.12-Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2022 tarihinde yapılan, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2022 tarihinde tescil edilerek, 30 Mart 2022 tarih ve 10548 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014876BIST