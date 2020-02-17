***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 14:21
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kocaeli Tepecik Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kocaeli Tepecik Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819448
BIST
15:09120.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 806,67
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:096,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:096,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:09307,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,67
|Açılış
|: 307,42
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|57.748.017
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,37
|216.434.154
|% 15,24
|
|GSRAY
|3,29
|727.698.960
|% 14,24
|
|EDIP
|2,52
|41.535.959
|% 11,50
|
|GUBRF
|17,23
|182.712.202
|% 10,38
|
|ARDYZ
|16,15
|30.335.658
|% -10,28
|
|ERBOS
|24,94
|15.077.682
|% -9,24
|
|HUBVC
|39,84
|47.830.460
|% -7,74
|
|ARSAN
|4,92
|8.331.824
|% -7,34
|
|QNBFL
|143,50
|2.029.672
|% -6,82
|
|ASELS
|29,20
|1.587.292.026
|% 0,41
|
|THYAO
|15,25
|1.367.845.164
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,29
|727.698.960
|% 14,24
|
|ODAS
|2,25
|551.643.156
|% 4,65
|
|TUPRS
|112,70
|383.324.468
|% 2,45
|
|ODAS
|2,25
|551.643.156
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,29
|727.698.960
|% 14,24
|
|KARSN
|1,93
|186.586.130
|% -2,03
|
|BJKAS
|2,96
|282.130.246
|% 2,78
|
|THYAO
|15,25
|1.367.845.164
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8478
|7,8872
|% -0,36
|
|Frank
|6,1339
|6,1708
|% -0,12
|
|Riyal
|1,6075
|1,6155
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|