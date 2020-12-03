***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.12.2020 19:37
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-4911 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891269
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.336
En Düşük
1.316
18:057,7615
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1001
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,7512
18:059,4432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0738
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4272
18:05456,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,69
|Açılış
|: 456,41
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
455,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|34,98
|27.871.601
|% 10,00
|
|INFO
|5,50
|18.477.204
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|937.581
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|344.552.297
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.918.556
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.207.235
|% -9,99
|
|SAFKR
|16,68
|138.043.591
|% -9,54
|
|KLMSN
|20,14
|30.950.775
|% -8,37
|
|RODRG
|14,00
|7.274.289
|% -8,08
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|THYAO
|12,19
|1.345.899.367
|% -0,49
|
|TSKB
|2,06
|2.540.984.877
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,65
|2.421.657.913
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,17
|1.046.223.813
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.979.911.552
|% 0,71
|
|GARAN
|9,20
|2.857.017.223
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7548
|7,7593
|% -1,30
|
|Euro
|9,4321
|9,4416
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,4454
|10,4978
|% -0,29
|
|Frank
|8,6834
|8,7357
|% -0,66
|
|Riyal
|2,0638
|2,0742
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|3,11
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|48,37
|48,37
|0,12
|