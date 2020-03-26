***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 19:46
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Tevfik Bilgin'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832496
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
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|Önceki Kapanış
|: 89.063
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91.807
En Düşük
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18:056,4007
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5056
En Düşük
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En Yüksek
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|: 1,32%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 335,08
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|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7783
|7,8173
|% 2,27
|
|Frank
|6,6205
|6,6604
|% 1,22
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.627
|7,10
|
|Altın Gr.
|333
|334
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,59
|26,59
|-0,80
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