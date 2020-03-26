***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Tevfik Bilgin'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832496BIST