***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, 7326 sayılı Kanun'un 11. Maddesi ve Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 31. maddesine eklenen hüküm ile taşınmazlar ve diğer amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme uygulamasından yararlanılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972917BIST