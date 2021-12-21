***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2021 tarihinde sona erecektir. Üyesi olduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985245BIST