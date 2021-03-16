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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.03.2021 16:43



***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Hacı Akif Mah. D-100 Karayolu Cad. No:92 Hereke-Körfez / KOCAELİ

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUH BETON A.Ş. HAZIR BETON ÜRETİM VE PAZARLAMA 260.000.000,00 260.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
NUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. BEYAZ TUĞLA, KİREÇ ÜRETİM VE PAZARLAMA 58.000.000,00 58.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
NUH GAYRİMENKUL İNŞ. A.Ş. İNŞAAT YAPIM VE TAAHHÜT İŞLERİ 135.338.000,00 135.338.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
NAVIG HOLDING TRADE B.V. İTHALAT VE İHRACAT 12.040,54 12.040,54 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
ÇİM-NAK TAŞ.LTD.ŞTİ. İSTİHRAÇ, YÜKLEME, NAKLİYE, GEMİ ACENTALIĞI 1.025.450,00 1.004.950,00 TRY 98 BAĞLI ORTAKLIK
NUH AGRO TARIM A.Ş. TIBBİ, ŞİFALI, AROMATİK VE ECZACILIKLA İLGİLİ BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ 100.000,00 85.000,00 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIK
ÇİMPAŞ ÇİMENTO PAZ. A.Ş. ÇİMENTO PAZARLAMA 190.512,00 23.003,00 TRY 12,1 İŞTİRAK
CEMENTOS ESFERA S.A. ÇİMENTO PAZARLAMA 7.198.600,00 719.860,00 EUR 10 İŞTİRAK
OYAK ÇİMENTO A.Ş. ÇİMENTO ÜRETİMİ 1159793441 52.813.366,95 TRY 4,55 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918468


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Altın Gr. 419 419 -0,83  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,24  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,07  
B. Petrol 67,78 67,78 -1,10  
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