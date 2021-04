***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilFİKRET ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi ÜyesiMEHMET ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.1975 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi ÜyesiNURCAN YURTBİLİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilSİNAN YURTBİLİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Aday Gösterme Komitesi ÜyesiYILMAZ KÜÇÜKÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilAHMET FAİK PARALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMUHARREM ESKİYAPAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 24.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRAHMİ ÇUHACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiVAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Aday Gösterme Komitesi BaşkanıİSMAİL KÖKSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Aday Gösterme Komitesi ÜyesiELİF BİLGEHAN MÜFTÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiTEVFİK KINIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNUH BETON A.Ş. HAZIR BETON ÜRETİM VE PAZARLAMA 260.000.000,00 260.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKNUH YAPI ÜRÜNLERİ A.Ş. BEYAZ TUĞLA, KİREÇ ÜRETİM VE PAZARLAMA 58.000.000,00 58.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKNUH GAYRİMENKUL İNŞ. A.Ş. İNŞAAT YAPIM VE TAAHHÜT İŞLERİ 135.338.000,00 135.338.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKNAVIG HOLDING TRADE B.V. İTHALAT VE İHRACAT 12.040,54 12.040,54 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKÇİM-NAK TAŞ.LTD.ŞTİ. İSTİHRAÇ, YÜKLEME, NAKLİYE, GEMİ ACENTALIĞI 1.025.450,00 1.004.950,00 TRY 98 BAĞLI ORTAKLIKNUH AGRO TARIM A.Ş. TIBBİ, ŞİFALI, AROMATİK VE ECZACILIKLA İLGİLİ BİTKİSEL ÜRÜNLERİN YETİŞTİRİLMESİ 100.000,00 85.000,00 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIKÇİMPAŞ ÇİMENTO PAZ. A.Ş. ÇİMENTO PAZARLAMA 190.512,00 23.003,00 TRY 12,1 İŞTİRAKCEMENTOS ESFERA S.A. ÇİMENTO PAZARLAMA 7.198.600,00 719.860,00 EUR 10 İŞTİRAKOYAK ÇİMENTO A.Ş. ÇİMENTO ÜRETİMİ 1159793441 52.813.366,95 TRY 4,55 BAĞLI MENKUL KIYMEThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928209BIST